Barcelona-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI İZLE

La Liga’nın 11. haftasında futbolseverleri nefes kesici bir karşılaşma bekliyor. Şampiyonluk yarışında hata lüksü olmayan Barcelona, Elche ile kozlarını paylaşacak. Real Madrid’in yoluna kayıpsız devam ettiği haftada sahadan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Katalan devi, taraftarı önünde sergileyeceği oyunla gücünü bir kez daha kanıtlamak istiyor. Teknik direktör Hansi Flick önderliğindeBarça’da en çok konuşulan konu, maç öncesinde açıklanacak ilk 11 olacak. Mücadeleye konuk olacak Elche ise güçlü rakibine karşı tüm planlarını sürpriz bir sonuç üzerine kurmuş durumda. Peki, Barcelona-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?