Nantes-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ligue 1’de 11. hafta heyecanı, düşme hattını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmayı sahneye çıkarıyor. Nantes, taraftarı önünde Metz’i ağırlamaya hazırlanıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve şu ana kadar topladığı 9 puanla alt sıralarda yer alan sarı-yeşilliler, bu mücadelede galibiyet alarak hem moral bulmak hem de yükseliş ateşini yakmak istiyor. Konuk ekip Metz için de durum farklı değil. 7 puanla küme hattının hemen yakınlarında yer alan kırmızı-siyahlılar, deplasmanda oynanacak bu zorlu 90 dakikada kayıp yaşamadan dönmenin planlarını yapıyor. Peki, Nantes-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?