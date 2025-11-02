Süper Loto sonuçları belli oldu mu? | 2 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları bugün

Süper Loto, büyük ödülleriyle yine milyonlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen çekilişlerde, şanslı numaraları doğru tahmin eden talihliler büyük kazançlara ulaşıyor. 2 Kasım Pazar akşamı için belirlenen büyük ikramiye tam 15 milyon 486 bin TL. Büyük ödülün sahibinin kim olacağı merakla beklenirken, Süper Loto sonuçlarına dair sorular da artıyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 2 Kasım Pazar Süper Loto saat kaçta çekiliyor? İşte, Süper Loto sonuçları bugün...

Giriş Tarihi: 02.11.2025 12:19

Süper Loto milyonlarca lira dağıtmaya devam ediyor. Milli Piyango, haftanın 3 günü gerçekleştirdiği çekilişle her seferinde şanslı numaraları bilen kişilere milyonlarca lira dağıtıyor. 2 Kasım Pazar günü büyük ikramiye 15 milyon 486 bin TL olarak belirlendi.

2 KASIM PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI VE KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto sonuçları, 2 Kasım Pazar günü saat 21.30'da yapılacak canlı yayının ardından belli olacak.

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR 2 KASIM

Süper Loto kazanan numaralar, akşam saat 21.30'dan sonra açıklanacak.

Süper Loto sonuçları 2 Kasım

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

