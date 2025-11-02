Beşiktaş’ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı genel kurulda önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, Dikilitaş Projesi ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı yapıldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı genel kurulda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maç için gelen taraftarlarımız bir taşla iki kuş vursun istedik ve kongreyi bu sabaha aldık. Daha kalabalık bir kongre olsun istedik."

"Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükselişte olmak istiyorduk ama kayıplarla yarışta geride kaldık."

"Camiamdan rica ediyorum, tek yumruk olalım."

"Kulüp tarihinin en olumsuz koşulları altında görevi devraldık. Geldiğimiz andan itibaren kulüpte birçok şeyi düzeltmeye çalıştık. Kaynaklar yarattık, geçmişten gelen çok dosya kapattık. Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projeye başladık, tek seferdeki en büyük borç ödemesini yaptık. Buna rağmen biliyoruz ki futbolda işler iyi gitmediği sürece, bunun on katı dosya da kapatsak yüz katı kaynak da yaratsak bu konular hep gölgede kalıyor."

"Transfer bütçelerimizi artırdığımız doğrudur ama biz gelirlerimizi artırmak için ciddi adımlar attık. Tarihimizin en büyük gelirini sağlayacak proje için önemli adımlar attım. Sadece harcama tarafını gördüğünüz için soru işaretleriniz olması normal."

"Gelir ayağını zamanla göreceksiniz. Finansal sonuçlar şu anda T cetvelinin sağ tarafına ulaşmadı. Biz bu ilk perdede yeni bir takım yaratmaya çalışırken diğer yandan da maalesef geçmiş dönem maliyetlerini ödüyoruz."

"Bu kürsüde hep '3 transfer sezonu' diyerek içinde bulunduğumuz durumu anlattım. Beklentilerimizi buna göre belirlememiz gerektiğini söyledim. Basın toplantılarında heyecanla bazen beklentiyi yükselttiğimiz oldu. Sizler kadar ben de sabırsızım, camiamızdan da bu heyecanı anlayışla karşılamasını bekliyorum. Yıllardır yönetimsel kaoslarla uğraşırken beklentileri adım adım yükseltmeliyiz. Gerçeklikten hiç kopmadık. Projeleri ete kemiğe bürününce sizlerle paylaştık, onayınıza sunduk. Siz de bize güven verdiniz. Bu desteğin kıymetini bilerek 'Beşiktaşlıların Yolu' diyerek, camiaya zarar verenlerin değil, doğru adımların peşinden gidiyoruz. Yılların bunalımını geride bırakıp doğruları yapıyoruz."

METE VARDAR'A YÖNELİK SÖZLER

"Sevgili Mete kardeşim, geldiğimizde Ümraniye'nin içinde olduğu durum herkesin malumu. Siz pırıl pırıl bir Ümraniye bıraktınız da biz kıymetini mi bilemedik? Her gün yıktığınız başka bir işi toparlıyoruz. Yollamak için uğraştığınız oyuncular alınırken siz futbol komitesinde değil miydiniz?"

"O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden!" (Eski yönetime)

"BEŞİKTAŞ MAÇLARINDAN UZAKLAŞTIRDIM!"

"Ben, aktif bahis oynadığı açıklanan bir hakeme söylediğim sözler nedeniyle ceza aldım ama bunu yaparken o hakemi, Beşiktaş maçlarından uzaklaştırdım."

"CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ALLAH RAZI OLSUN"

"Tüm desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en içten şekilde teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ımız için ortaya koyduğu kararlı duruş ve güçlü irade sayesinde bugün bu noktaya ulaşabildik. Göstermiş oldukları ilgi, destek ve katkılarından dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Ayrıca projenin başından itibaren bize büyük destekler veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederim."

"Sportif faaliyetler dışındaki gelirlerimizi artırmak zorundayız. Başka türlü rakiplerimizle maddi açıdan mücadele edemeyiz."