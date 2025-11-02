Haberler Galatasaray Haberleri Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor derbisini değerlendirdi!

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor derbisini değerlendirdi! Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Dev maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Galatasaray - Trabzonspor müsabakasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Trabzonspor haberleri (GS TS spor haberi) Galatasaray Haberleri









"Futbol kalitesi düşük bir maç izledik. İlk devre genel beklentinin dışında bir saha içi görüntüsü vardı. Trabzonspor'un geride oyunu kabul edip, geçiş oyunlarını düşüneceği bir plan beklenirken, G.Saray bilhassa iç sahada alışılmış, etkili önde baskıyı uygulamadı."

"Savunma güvencesini ihmal etmeyince sürekli hücumu düşünen Trabzonspor üretemezken, G.Saray ani çıkışlarla genişlikler yakaladı."