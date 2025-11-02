BJK-FB CANLI | Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Nasıl ve nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe, 11. haftada Dolmabahçe’de tüm Türkiye’nin kilitlendiği dev bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında her puanın altın değerinde olduğu dönemde, Galatasaray ile Trabzonspor’un berabere kaldığı hafta iki takım için de fırsata dönüşmüş durumda. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde taraftarının gücünü arkasına alarak sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler ise Domenico Tedesco’nun taktik dokunuşlarıyla çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gözler, Türkiye'nin en büyük rekabetlerinden birine çevriliyor. Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışının tam ortasında yer alan iki dev takım, Galatasaray ile Trabzonspor'un berabere kaldığı haftada sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. BJK-FB derbisinde alınacak sonuç, zirvede kartların yeniden dağıtılmasını sağlayabilir. Futbolseverler ise Sergen Yalçın ve Domenico Tedesco'nun hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceğini merak ediyor. Özellikle, "Beşiktaş-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa Silva, Toure, Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri

BJK-FB MAÇINDA HEDEF GALİBİYET

Kasımpaşa maçında alınan beraberliğin ardından zirve yarışında yara alan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde hata yapmak istemiyor. Sergen Yalçın önderliğinde Dolmabahçe'de etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan siyah-beyazlılar, puanını 20'ye çıkartmayı hedefliyor.

Domenico Tedesco yönetiminde Gaziantep FK deplasmanından 4 gollü galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ise zorlu Beşiktaş maçını da 3 puanla kapatmayı amaçlıyor. Şampiyonluk yarışında 25 puana yükselmenin hesaplarını yapan sarı-lacivertliler, kazanması durumunda 2. sıraya yükselecek.

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

TAMMY ABRAHAM VE EN-NESYRI'NİN İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de forma giymesi beklenen Tammy Abraham ve Youssef En-Nesyri'nin istatistikleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son olarak Kasımpaşa maçında penaltı kaçırarak eleştirilen odağı olan İngiliz golcü ile Gaziantep FK deplasmanında 2 gol kaydeden Faslı futbolcunun 2025-2026 Süper Lig sezonu gol ve asist katkıları şu şekilde:

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KANARYA DERBİLERDE SUSKUN

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon derbilerde başarısız sonuçlar alırken, ezeli rakiplerine karşı 5 maçtır kazanamıyor. Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde Galatasaray'a karşı 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 derbide 2 yenilgi, 1 beraberlik alırken, Beşiktaş'a da ligde yaptığı 2 maçı da kaybetti. Kanarya, son derbi galibiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde deplasmanda sarı-kırmızılılara karşı yaşadı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ligdeki 4 derbide kalesinde 5 gol görürken, 1 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ DOLMABAHÇE'DE DİKKAT ÇEKİYOR

Siyah-beyazlı takım, yeni stadında Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 20 derbide 3 mağlubiyet yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 2016-2017 sezonunda oynanan Türkiye Kupası derbisinde Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın yeni stadında derbi maçlardaki ilk yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlı takım, tarihinin en kötü sezonlarından biri olan 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de evinde ve deplasmanda oynadığı tüm derbileri kaybetti. Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'ye 3-1, Galatasaray'a ise 1-0 yenildi. Rakiplerine karşı sahasında 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 3 kez taraftarı önünde mağlup oldu.

4 İSİM SINIRDA

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlı ekipte Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, derbide kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Hesap.com Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte ise İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular derbide sarı kart görmeleri halinde takımlarını gelecek hafta oynayacakları Zecorner Kayserispor maçında yalnız bırakacaklar.

İKİ TAKIM ARASINDA 362. KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugüne kadar 361. kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 135 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar da 129 kez kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Kanarya'nın 499 golüne, Kartal 459 golle karşılık verdi.

LİGDE 139. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde ise 138 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 49 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 44 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Beşiktaş, Dolmabahçe'de ve Kadıköy'de 1-0'lık skorlarla kazandı.

KARA KARTAL'DA 14 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Siyah-beyazlılarda 14 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.

Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Tammy Abraham ve El Bilal Toure'nin yanı sıra altyapı patentli Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

KANARYA'DA 12 OYUNCU BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK KEZ OYNAYACAK

Sarı-lacivertli takımda 12 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Kaleciler Ederson ile Tarık Çetin'in yanı sıra Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

EN FARKLI SKORLAR

İki rakip arasında geride kalan 361 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi. İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 100 yılı aşkın rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'taki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazanırken, Beşiktaş da 23 Mart 1941'deki özel maçı 7-1'lik skorla galip tamamladı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE OYNAYAN FUTBOLCULAR

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinin geçmişinde iki takım formasını da giyen çok sayıda futbolcu bulunuyor. Son dönemde hem Beşiktaş'ta hem de Fenerbahçe'de oynayan futbolcular ise şunlar:

Engin İpekoğlu, Tayfur Havutcu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, Mehmet Topal, Salih Uçan, Mert Günok, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Cenk Tosun, Anderson Talisca

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanacak derbide hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. TFF, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı VAR hakeminin Sarper Barış Saka olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Serkan Çimen ve Oğuzhan Çakır görev yapacak.