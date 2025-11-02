Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik randevu öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri (BJK FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem açıklandı.

TFF'den yapılan duyuruya göre; Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu. AVAR'da ise Serkan Çimen ve Oğuzhan Çakır yer alacak.

ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanacak derbide hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.