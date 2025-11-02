La Liga’da 11. haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri, Real Betis ile Mallorca arasında oynanacak. İki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Real Betis, bu kez ev sahibi avantajını kullanarak kötü gidişata dur demek peşinde. Yeşil-beyazlı takım, taraftarının coşkusuyla sahaya çıkacak ve üç puanı alarak moral depolamak istiyor. Mallorca ise Sevilla deplasmanının zorlu atmosferine rağmen puan hedefiyle yola çıkıyor. Kırmızı-siyahlılar, sahadan eli boş dönmemek için büyük bir mücadele ortaya koymaya hazırlanıyor. Peki, Real Betis-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Real Betis-Mallorca maçı 2 Kasım Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanacak Real Betis-Mallorca maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.