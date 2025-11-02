Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldiği derbide 0-0 berabere kaldı. Kritik maçın ardından en çok konuşulan konulardan biri ise Barış Alper Yılmaz'ın performansıydı. Tribünde belli bir kesimin protestosuna maruz kalan 25 yaşındaki futbolcu hakkında iplerin kopma noktasına geldiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)