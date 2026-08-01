Westerlo-Samsunspor HAZIRLIK maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlık temposunu artıran Samsunspor, dostluk maçında Belçika ekibi Westerlo ile kozlarını paylaşıyor! Avrupa kupaları mücadelesi öncesinde son tablosunu netleştirmek isteyen Karadeniz temsilcisi, zorlu rakibi önünde hem yeni transferlerin uyum sürecini hem de saha içi taktik disiplinini gözlemlemeyi amaçlıyor. Belçika ekibi Westerlo ise sahadan etkili bir oyunla galip ayrılarak lig öncesi moral bulmanın planlarını yapıyor. Her iki teknik heyet açısından son derece kritik bir gösterge niteliği taşıyan bu randevu öncesinde Westerlo-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm gelişmeler haberimizde!