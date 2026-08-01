CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saraylı oyuncuya eski kulübü talip! G.Saraylı oyuncuya eski kulübü talip! 10:33
F.Bahçeli yıldız prensipte anlaşmaya vardı! F.Bahçeli yıldız prensipte anlaşmaya vardı! 09:55
Galatasaray'da 1 transfer 1 ayrılık! Galatasaray'da 1 transfer 1 ayrılık! 09:10
Milan'dan F.Bahçe ve G.Saray'a Leao yanıtı! Milan'dan F.Bahçe ve G.Saray'a Leao yanıtı! 00:32
Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! 00:32
G.Saray'da Mastantuono gelişmesi! Real Madrid açıkladı G.Saray'da Mastantuono gelişmesi! Real Madrid açıkladı 00:32
Daha Eski
F.Bahçe'de Çalhanoğlu transferi için kritik tarih! F.Bahçe'de Çalhanoğlu transferi için kritik tarih! 00:32
F.Bahçelileri sevindiren transfer haberi! F.Bahçelileri sevindiren transfer haberi! 00:32
G.Saray için teknik direktörüyle görüşecek! G.Saray için teknik direktörüyle görüşecek! 00:32
F.Bahçe, Sturm Graz maçıları kadrosunu UEFA'ya bildirdi F.Bahçe, Sturm Graz maçıları kadrosunu UEFA'ya bildirdi 00:32
G.Saray'dan resmi Musiala açıklaması! G.Saray'dan resmi Musiala açıklaması! 00:32
F.Bahçe'de Marco Asensio için kritik süreç! F.Bahçe'de Marco Asensio için kritik süreç! 00:32
Kasımpaşa-Hull City hazırlık maçı hangi kanalda?
Westerlo-Samsunspor maçı detayları!
Süper Loto çekildi (30 Temmuz)
MasterChef Muhammed Yahya kimdir?