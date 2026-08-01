FIFA'nın, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesini gündeme getirmesinin ardından konfederasyonlar bu karar tepkisi gösterirken, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) da bu planın gerçekleşmesi durumunda FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacaklarını ifade etmişti. FIFA, bu projenin son durumuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından yapılan açıklamada, FFE projesiyle üye federasyonları ve sporu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ama bunu çoğunluğun desteğiyle yapmayı planladıkları söylerken, projeyle ilgili görüş ayrılıkların ortaya çıktığını ve belirlenen hedefe hizmet etmediğini belirtti.

Infantino, her zaman amaçlarının birleştirmek ve geliştirmek olduğunu vurgulayarak, FFE'nin hayata geçirilmeyeceğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMANIN TAMAMI

"FFE projesinin amacı, dünya çapındaki FIFA Üye Federasyonlarımızı ve sporumuzu, özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyan ülkelerde daha da güçlendirmek için bir zemin hazırlamaktı. En başından beri de belirttiğimiz gibi, bu ancak FIFA üyesi federasyonlarının çoğunluğunun desteği olması ve federasyonlar, FIFA Konseyi, konfederasyonlar ile diğer paydaşlarla yürütülecek bir istişare sürecine bağlı kalınması şartıyla hayata geçirilecekti.

Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, destek seviyesi ne olursa olsun projenin başlangıçta belirlenen hedef açısından artık çıkarımıza olmayan ölçüde bölünmelere yol açtığı netleşmiştir.

Amacımız her zaman futbolu birleştirmek ve geliştirmekti; bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.

Bu nedenle söz konusu teklif hayata geçirilmeyecektir.

Bundan sonraki süreçte niyetim, önümüzdeki günler ve haftalarda oyunumuzun ortak çıkarları doğrultusunda tüm ilgili tarafları yeniden bir araya getirmek ve özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyan ülkelerde futbolu geliştirmeye devam etmektir."