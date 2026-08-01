Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Kasımpaşa, dostluk müsabakasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Hull City ile karşı karşıya geliyor. Resmi maç maratonu öncesinde son genel durumlarını gözlemlemek isteyen iki ekip, zorlu randevuda hem yeni transferlerin uyumunu test edecek hem de saha içi oyun planlarını pratiğe dökecek. Teknik direktörler açısından kritik bir sınav niteliği taşıyan mücadelede genç oyuncuların sergileyeceği performans ve ideal ilk 11 kurgusu da netlik kazanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kasımpaşa-Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm merak edilenler haberimizde!

Kasımpaşa-Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa ile Hull City, kamp programı kapsamında önemli bir hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen İstanbul temsilcisi, zorlu rakibi karşısında hem fiziksel durumunu hem de taktik organizasyonunu test etmeyi amaçlıyor. İngiliz ekibi Hull City ise sezon öncesi kampında yakaladığı oyun ritmini koruyarak resmi maçlar öncesinde eksiklerini görmeyi hedefliyor. Teknik direktörlerin farklı oyuncu rotasyonlarına yer vermesi beklenen mücadele, yeni transferlerin uyumu ve ideal kadronun şekillenmesi açısından iki takım için de önemli bir sınav niteliği taşıyor. İşte Kasımpaşa-Hull City maçının detayları!

Kasımpaşa-Hull City MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile Premier Lig temsilcisi Hull City arasındaki hazırlık karşılaşması, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Kasımpaşa-Hull City MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni sezon öncesinde takımların son durumunu görmek isteyen futbolseverlerin merakla beklediği müsabaka, Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

Kasımpaşa-Hull City MAÇI HANGİ KANALDA

İki ekibin karşı karşıya geleceği bu keyifli hazırlık mücadelesi, ekran başındaki futbolseverler için şifresiz ve naklen yayınlanacak. Müsabaka, TV8,5 kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

KASIMPAŞA-HULL CITY CANLI YAYIN | TV8,5 İZLE