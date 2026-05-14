Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez toplamda 26. kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Kazanılan bu başarıda sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Milli yıldız, geride kalan süreç hakkında beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Barış Alper'in açıklamaları...

"Kendi hedeflerim uğruna çalışıyorum. Takım için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Biz bir aileyiz. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve buna layık olmaya çalışıyoruz."

"4 şampiyonlukta senin için en zor olanı?"

"Her sene farklı bir heyecan, hepsi çok özel, birbirinden ayıramam. Bu sene zorlu diyebileceğim bir sezon yoktu."

"En büyük motivasyonum babam, ailem diyebilirim. Kulübe geldiğimde Barış Alper çok çalışmalı, yorgun olmamalı diyorum. Hep bunu kendime hatırlatıyorum. Çok çalışıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Olabildiğince negatif enerji çekmemeye çalışıyorum. Çevremdeki insanlar da bana çok yardımcı oluyor."

"Kendimize mecbur iyi bakmamız lazım. Galatasaray'da oynuyorsanız, her şeyinize dikkat etmeniz gerekiyor. Biz burada Galatasaray'a layık olmaya çalışıyoruz. Kötü performans gösterdiğinizde yerinize biri gelebilir, burada olmanın değerinin bilmemiz lazım. Kendinize yatırım yapmak zorundasınız çünkü Galatasaray'da oynuyorsunuz."

"SEZON BAŞINDA..."

"Şöyle söylemek istiyorum, ben her şeyin Allah'tan geldiğini düşünüyorum. Vicdanım her zaman rahat olmak zorunda. İyi olmaya, iyi insan olmaya çalışıyorum. Sezon başında tabii ki kolay olmadı benim adıma... Zamanı geldiğinde tabii ki konuşulur. Şunu öğrendim, aile içerisinde bir sorun varsa, aile içinde kalmalı. O konuşmalar zamanı geldiğinde konuşulur."

"Gerçekten çok çalıştım. Hala çalışıyorum, çalışmaya devam edeceğim. "Galatasaray'da oynuyorsanız, her şeye dikkat etmek zorundasınız. Tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Özel bir ekibim var, onlarla hep iletişim halindeyim. Onlardan çok destek alıyorum. Biraz da takıntılı bir insanım (Gülerek). Bir ağrınız olabilir, o ağrıyı düşünürsem, o beni rahatsız eder. Doktorla konuşurum. Dinlen falan derse, o gün antrenman yapmazsam ben paket... (Gülerek) Unutturmaya çalışıyorum onları. Çünkü her şeyden sorun bulabilirsiniz. Her şeyi sorun ederseniz, sıkıntı yaşarsınız. Kendi çemberimde hep mutlu olmaya çalışıyorum, yetiyor bana.

"Ben doğal bir çocuğum. Neysem onu dile getiren biriyim. İnsanlar galiba bunu seviyor. Onlara layık olabilmek için kendi sınırlarımdan da kısıyor olabilirim. Onlara gerçekten güzel bir Barış Alper Yılmaz vermek istiyorum. Benim hakkımda kötü konuşulsun istemiyorum. Zaten mücadele ediyorum, elimden geldiğince fazlasını yapmaya çalışıyorum. İnsanlara sadece Barış Alper Yılmaz iyi dedirtmek istiyorum."

"Tabii ki sosyal medyayı kullanıyorum, bakmaya çalışıyorum, arkadaşlarım atıyor, görüyorum falan ama orada çok fazla vakit harcamak istemiyorum. Çok fazla bazen enerjimi alabiliyor."

"Mertens'i ben özlüyorum, herkes çok özlüyor. Mertens gerçekten... Türkçe bilmesine gerek yok, dil bilmesine gerek yok, gerçekten karşı tarafa çok güzel enerji veriyor. Herkes çok seviyor onu, özlüyor. Çok ayrı bir ilişkim var onunla. Benim için öz ağabey gibi."

ICARDI VE OSIMHEN HAKKINDA...

"Çok özel, bana çok şey kattı. Star derler, o gerçekten bir star."

"Osimhen de gerçekten çok iyi. GOAT mı deniliyor (Gülerek)"

2026 DÜNYA KUPASI SÖZLERİ:

"Heyecanlıyım. Neler olacağını göreceğiz. Çok iyi isimlere sahibiz. En son 2002'de gitmiştik. Babam, Türkiye'de hayatın durduğunu söylemişti. İnşallah aynı duyguyu tekrar yaşattırırız. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok farklı yere getireceğimizi düşünüyorum inşallah."

"OKAN BURUK GERÇEKTEN ÇOK DEĞERLİ"

"Okan Hoca gerçekten çok değerli. Her futbolcuya el uzatabiliyor. Futbolcu idare etmek kolay olmuyor her zaman. Hocada gerçekten çok büyük bir enerji var. Saat fark etmeden hiçbir zaman bizi kırmıyor. İletişimi gerçekten çok iyi. Benim üzerimde emeği çok büyük. Ona çok teşekkür ederim."

"Taraftarlara diyeceğim, onlara çok teşekkür etmek istiyoruz. Bizim en büyük itici kuvvetimiz onlar. Çok ayrı onlar. Bu şampiyonlukta da çok büyük emekleri var, her şampiyonlukta olduğu gibi. Onlarla farklı bir bağım var. Bir tek ben değil, diğer futbolcular da öyle düşünüyor. İçeride oynuyoruz ya, geçmiş olsun düşüncesindeyiz. Onlara teşekkür ediyorum."