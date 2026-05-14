Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Saha, A Spor'a özel açıklamalarda bulunduç

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"İNANILMAZ BİR SEZONDU"



"Benim için çok özel bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım. Brezilya Milli Takımı'na çağrıldım. Hem takım için hem de bireysel olarak inanılmaz bir sezon oldu. Özellikle Juventus maçı inanılmazdı ama ben biraz farklı bakıyorum. İyi bir maç çıkarıp milli takıma çağrıldım fakat 13 maç içerisinde 1 gol atabildim. Bu bence yetersiz. Kendimden daha fazlasını bekliyorum. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyoruz. Kendim de daha iyi oynamak istiyorum."

"ATLETICO MADRID MAÇINDAN SONRA UYUYAMADIM"



"Atletico Madrid maçında kaçırdığım pozisyondan sonra uyuyamadım. Kendimden çok talepkar bir insanım. Daha fazlasını istiyorum. Daha iyi olmam gerektiğini düşündüğüm pozisyondan biri. Tekrar olmaması için çalışmaya devam etmek gerekiyor."

"OSIMHEN BAZEN BENİ GICIK EDİYOR AMA..."



"Osimhen'in çok seviyorum. Bazen beni gıcık ediyor ama inanılmaz bir insan."

"6 VEYA 8 NUMARA OYNAMAYI TERCİH EDERİM ÇÜNKÜ..."



"6 veya 8 numara oynamayı tercih ederim çünkü topa daha çok dokunuyorum. Takıma yardımcı olacaksam stoper olarak da oynarım." "Taraftarlara söz verebilirim, önümüzdeki sezonlarda frikik golü atacağım."