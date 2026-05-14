Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Erling Haaland, ünlü içerik üreticisi KSI ile oynadığı FC 26 maçında Kocaelispor’u seçti. İşte o anlar...

Manchester City'nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland ile popüler içerik üreticisi KSI'ın birlikte çektiği FC 26 videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Haaland'ın kendi YouTube kanalında yayınlanan videoda sürpriz şekilde Kocaelispor'u tercih etmesi, özellikle yeşil-siyahlı taraftarlar arasında heyecan oluşturdu.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Haaland, yeşil-siyahlı ekiple sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

GOLLER BRUNO PETKOVIC'TEN

Karşılaşmada Kocaelispor adına fileleri havalandıran isim Bruno Petkovic oldu.