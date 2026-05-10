Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 32. haftasında futbolseverler, Al-Ittihad FC - Damac FC mücadelesine odaklanmış durumda. Hem ligde kalma umudu hem de üst sıralardaki yerini koruma mücadelesi veren iki ekibin randevusu, kritik bir dönemeç niteliği taşıyor. İşte 10 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak olan Al-Ittihad - Damac maçının saati, kanalı ve takımlardaki son durum...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 32. haftasında kader anı geldi çattı! Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Damac FC, ligde kalma umutlarını tazelemek için zorlu Al-Ittihad deplasmanına çıkıyor. ACF Şampiyonlar Ligi yarışının dışında kalan ev sahibi ekip ise kötü gidişata taraftarı önünde dur demek istiyor.

AL-ITTIHAD - DAMAC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde dengeleri değiştirecek olan bu kritik randevu, 10 Mayıs Pazar akşamı oynanacak. Mücadele saat 21:00'de başlayacak.

AL-ITTIHAD - DAMAC MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

DAMAC FC: LİGDE KALMAK İÇİN KAZANMAK ZORUNDA

Ligin bitimine sadece üç hafta kala 26 puanla 15. sırada yer alan Damac için bu maç, adeta bir kader sınavı. Düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan konuk ekip, Al-Ittihad karşısında alacağı bir galibiyetle Suudi Arabistan Pro Ligi'nde kalma yolunda dev bir adım atabilir.

AL-ITTIHAD: HEDEF KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMAK

49 puanla 6. sırada yer alan ve ACF Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşan Al-Ittihad, son haftalardaki formsuz grafiğini bozmak istiyor. Pazartesi günü Al Kholood ile oynanan ve yakalanan net fırsatların değerlendirilemediği 0-0'lık beraberliğin ardından, ev sahibi ekip taraftarı önünde moral bulmayı hedefliyor.

