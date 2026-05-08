Suudi Arabistan Kral Kupası Finalinde Al-Hilal ile Al-Kholood karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Al-Hilal, kupanın sahibi oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Al-Kholood, 4. dakikada Ramiro Henriquenin golüyle öne geçti. İlk yarının son bölümünde baskısını artıran Al-Hilal, 42. dakikada Nasser Al-Dawsari ve 45+2. dakikada Theo Hernandezin attığı gollerle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
İkinci yarıda skor avantajını koruyan Al-Hilal, maç sonunda şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin 46. dakikasında oyuna dahil olan Yusuf Akçiçek ise Al-Hilal formasıyla ilk kupasını kazanma sevinci yaşadı.