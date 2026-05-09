İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Liverpool sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

Anfield Road'da oynanan maçta ev sahibi henüz 6. dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle öne geçti. Konuk ekipte Enzo Fernandez, 35. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 59'a yükseltirken, Chelsea ise 49 puana çıktı. Londra temsilcisi ligdeki galibiyet hasretini 7 maça çıkarırken, 6 maç aradan sonra puan almayı başardı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Chelsea ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.