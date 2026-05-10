Fransa Ligue 1’de 33. hafta heyecanı dev bir mücadeleyle devam ediyor. Küme düşme play-off hattında bulunan Auxerre, ligde kalma mücadelesindeki en yakın rakibi OGC Nice'i ağırlıyor. Futbolseverler şimdiden "Auxerre - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte maçın detayları...

Auxerre - OGC Nice maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de sezonun final haftalarına girilirken nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçta Auxerre, kendi sahasında OGC Nice ekibini konuk ediyor. Her iki takımın da ligdeki kaderini tayin edecek bu zorlu randevu öncesi hazırlıklar tamamlandı. İşte 10 Mayıs 2026 Cumartesi akşamı oynanacak olan Auxerre - OGC Nice maçının saati, yayın kanalı ve her iki takımdaki son durum...

AUXERRE - OGC NICE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ligue 1'de hayatta kalma mücadelesi veren iki ekibin karşılaşması, Stade de l'Abbé-Deschamps'ta oynanacak. Karşılaşma saat 22:00'de oynanacak.

AUXERRE - OGC NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Auxerre muhtemel ilk 11'i: De Percin, Sy, Diomande, Okoh, Mensah, Ahamada, Owusu, Danois, Sinayoko, Mara, Cissokho

Nice muhtemel ilk 11'i: Diouf, Mendy, Bah, Oppong, Louchet, Boudache, Boudaoui, Sanson, Bard, Cho, Diop

AUXERRE - OGC NICE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

AUXERRE: PLAY-OFF HATTINDAN KURTULMAK İSTİYOR

Ev sahibi Auxerre, şu anda ligde küme düşme play-off pozisyonunda yer alıyor. Ancak kendi taraftarı önünde alacakları bir galibiyet, onları sıralamada doğrudan rakibi olan Nice'in üzerine taşıyacak. Auxerre için bu maç, ligde kalma umutlarını son haftaya güçlü taşımak adına "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor.

OGC NICE: KUPA FİNALİSTİNİN HAYATTA KALMA SINAVI

Bu sezon Fransa Kupası'nda finale kadar yükselerek büyük bir başarıya imza atan "Eagles" lakaplı Nice, ligde ise kabus dolu günler geçiriyor. Akıl almaz bir şekilde kendisini küme düşme hattının kıyısında bulan konuk ekip, play-off potasına sürüklenmemek için deplasmanda puan ya da puanlar almak zorunda.