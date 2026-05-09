Suudi Arabistan Pro Lig'de kritik bir mücadele yaşanıyor. Ligde son sırada yer alan Al Najma SC, evinde Al Hazm'ı konuk ediyor. Sadece 12 puanla küme düşme hattındaki Al Najma, 31 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi ve ligde kalma mücadelesinde son şansını arıyor. Karşısında 38 puanla 10. sıradaki Al Hazm, deplasmandan 3 puanla dönüp sezonu ilk 10 içinde tamamlamayı hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, sezon sonuna damga vuracak sonuçlar doğurabilir. Al Najma - Al Hazm maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Ev sahibi Al Najma, bu sezon savunma hattında yaşadığı büyük zafiyetlerle ligin en zor durumdaki takımı oldu. Geçtiğimiz hafta Al Ettifaq ile golsüz berabere kalarak aylar sonra kalesini gole kapatmayı başaran kırmızı-beyazlılar için bu maç, matematiksel olarak veda edip etmeyeceklerini belirleyecek kadar kritik bir öneme sahip. Konuk ekip Al Hazm cephesinde ise daha sakin ancak disiplinli bir hava hakim. 38 puanla 10. sırada yer alan Al Hazm, geçtiğimiz hafta şampiyonluk adayı Al Hilal'e 3-0 kaybetse de, ondan önceki haftalarda aldığı seri puanlarla tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaştı. İşte Al Najma-Al Hazm maçının detayları!

Al Najma-Al Hazm MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig 32. hafta mücadelesi kapsamındaki Al Najma-Al Hazm maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Al Najma-Al Hazm MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma Türkiye Saati ile saat 19.15'te başlayacak.

Al Najma-Al Hazm MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Najma-Al Hazm maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.