TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Ederson'un yerine kaleye 3 aday!
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kalede köklü değişim kapıda. Suudi Arabistan'dan talipleri bulunan Ederson ile yolların ayrılması beklenirken Brezilyalı eldiven yerine 3 adayın listede olduğu öğrenildi. İşte o isimler...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi en kritik dönüşümün kaleci pozisyonunda yaşanması bekleniyor. Sezon başında büyük beklentilerle ve dünya futbolunda yankı uyandıran bir transfer hamlesiyle kadroya katılan Ederson, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle gözden düştü. Sarı-lacivertli yönetimde yaşanacak olası değişime rağmen Brezilyalı file bekçisinin takımda kalma ihtimali düşük görülüyor.
Kulüpte yapılacak kongrede ister Aziz Yıldırım göreve gelsin ister Hakan Safi ipi göğüslesin, iki tarafın da önceliği kaleyi dünya çapında bir isme teslim etmek olacak. Yönetim cephesinde değerlendirilen isimlerin ise Avrupa futbolunda önemli yere sahip kaleciler olduğu belirtiliyor.
JAN OBLAK SÜRPRİZİ
Hürriyet'te yer alan habere göre, transfer listesinde öne çıkan isimlerden biri Jan Oblak. Uzun yıllardır Atletico Madrid forması giyen deneyimli eldivenin kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği konuşuluyor. Dünyanın en elit kalecileri arasında gösterilen Sloven yıldızın ayrılık ihtimali heyecan yaratsa da transferin mali şartları nedeniyle oldukça zorlu geçtiği ifade ediliyor.
MIKE MAIGNAN DA GÜNDEMDE
Sarı-lacivertlilerin radarındaki bir diğer önemli isim ise Mike Maignan. Başarılı kaleci, AC Milan kariyerinin ardından yeni bir maceraya sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile de anılan Fransız file bekçisi, o dönemde İtalya'da kalmayı tercih etmişti. 30 yaşındaki yıldız için Paris Saint-Germain'in de devrede olduğu belirtiliyor.
LUCAS CHEVALIER FORMÜLÜ MASADA
Fransız devinin Maignan transferini tamamlaması halinde, geçtiğimiz yaz yüksek bonservis bedeliyle kadroya kattığı Lucas Chevalier için ayrılık ihtimali doğabilir. 24 yaşındaki genç kalecinin kiralık olarak gönderilmesi senaryolar arasında yer alıyor. Fenerbahçe'de başkanlık yarışındaki iki güçlü adayın da, seçilmeleri durumunda kaleye dünya çapında bir isim kazandırmak adına tüm şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.