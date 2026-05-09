Premier Lig'de şampiyonluk yarışının kritik maçlarından biri bugün oynanıyor. Manchester City, Brentford deplasmanında sahaya çıkıyor. 71 puanla 2. sırada yer alan ve lider Arsenal'in 5 puan gerisinde bulunan City, geçen hafta Everton'a karşı kaybettiği 2 puanın acısını çıkarmak istiyor. Bir maç eksiği bulunan şampiyonluk adayı City için her maç final niteliğinde. Öte yandan 51 puanla 7. sırada konumlanan Brentford ise formda olduğu bir dönemde deplasmanda sürpriz yaparak Avrupa kupalarına katılım şansını canlı tutmak istiyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu kritik mücadelede galibiyetle sahadan ayrılarak liderlik yarışında umutlarını sürdürmek zorunda. İşte Manchester City-Brentford maçının detayları!

Manchester'da sezonun en stratejik maçlarından biri oynanacak. Ev sahibi Manchester City, geçtiğimiz hafta Everton ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Ancak Pep Guardiola'nın öğrencileri, sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine kurduğu ezici üstünlükle biliniyor. Ev sahibi için bu maç, Arsenal ile olan puan farkını eritmek ve son iki haftaya umutlu girmek adına mutlak galibiyet parolası taşıyor. Konuk ekip Brentford ise Keith Andrews yönetiminde kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz hafta West Ham'ı 3-0 gibi net bir skorla geçen Arılar, 51 puanla 7. sıraya tırmandı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda dev bir adım attı. İşte Manchester City-Brentford maçının detayları!

Manchester City-Brentford MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Manchester City-Brentford maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Manchester City-Brentford MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye Saati ile saat 19.30'da başlayacak.

Manchester City-Brentford MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Connect ekranları üzerinden canlı yayınlanacak.