Kanat hattında yaşanan verim sorunu sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Liverpool forması giyen Federico Chiesa’yı radarına aldı. Siyah-beyazlıların sezon sonunda İtalyan yıldız için resmi girişimlere başlaması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Yeni sezonda güçlü ve iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle kanat bölgelerinde bu sezon beklenen verimi alamayan siyah-beyazlıların gündemine dünya futbolunun önemli isimlerinden Federico Chiesa geldi.

Bu sezon kanat rotasyonunda Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Vaclav Cerny ve Milot Rashica'yı kullanan Beşiktaş, oyunculardan istikrarlı katkı alamadı. Kiralık olarak forma giyen Jota Silva ile Cengiz Ünder'in sezon sonunda takımlarına dönmesi beklenirken, diğer isimlerin geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Liverpool forması giyen Federico Chiesa için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor verdiği İtalyan yıldız için sezon sonunda resmi temasların başlamasının beklendiği ifade edildi.

Futbol kariyerinde çıkışını Fiorentina formasıyla yapan Chiesa, 2020 yılında Juventus'a transfer olmuş, ardından 2024 yazında 12 milyon euro bedelle Liverpool'un yolunu tutmuştu.

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon İngiliz ekibinde 34 karşılaşmada görev alırken 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş yönetiminin yıldız futbolcunun transfer şartlarını yakından takip ettiği öğrenildi.

