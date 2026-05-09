Al Fayha-Al-Qadsiah maçı izle: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! 32. hafta mücadelesinde Al Fayha, sahasında Al-Qadsiah'ı konuk ediyor. Ligde 38 puanla 9. sırada yer alan ev sahibi ekip, sezon sonuna doğru kritik puanlar toplamak için sahaya çıkıyor. Konuk Al-Qadsiah ise 68 puanıyla 4. sıradan şampiyonluk yarışını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta lider Al Nassr'ı devirerek büyük bir moral kazanan ve galibiyet serisini sürdürmek isteyen Al-Qadsiah, ilk 3'e tırmanma hedefini canlı tutuyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Al Fayha - Al-Qadsiah maçının tüm detayları.