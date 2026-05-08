Galatasaray transferde yeniden masaya oturacak! İşte istenen bonservis bedeli
Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezonda orta sahayı büyük ölçüde revize etmeyi planlayan Galatasaray, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. İngiliz kulübünün elden çıkarmak istediği oyuncu için talep ettiği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...
Gelecek sezon orta sahayı revize etmeyi planlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Lucas Torreira, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'ın ayrılık ihtimali ve Gabriel Sara'ya gelen teklifler dolayısıyla orta saha alternatiflerini hazırlayan Galatasaray'da liste şekillenmeye başladı.
Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde listesini hazırlayan sarı-kırmızılılar, yaz ayında ilgilendikleri bir isim için tekrar harekete geçmeye hazırlanıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte için takibini sürdürüyor.
Premier Lig ekibinde gözden düşen Ugarte'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına Manchester United'ın sıcak baktığı aktarıldı.
25 yaşındaki orta saha bu sezon Premier Lig'de yalnızca sekiz maça ilk 11'de başladı. Kadrosunu orta saha bölgesinde yeniden yapılandırmak isteyen İngiliz kulübünün, transfer bütçesi oluşturmak adına oyuncudan gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi.
Premier Lig ekibinin Ugarte için belirlediği bonservis bedelinin 25 milyon sterlin (yaklaşık 30 milyon euro) olduğu belirtiliyor.
Galatasaray, oyuncuyla ilgilenen kulüplerden yalnızca biri. Juventus'un da Ugarte'yi takip ettiği belirtilirken, Newcastle United ve Aston Villa gibi Premier Lig ekiplerinin de oyuncunun durumunu izlediği ifade edildi.