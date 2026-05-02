Union Berlin-Köln maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da düşme hattından kaçış mücadelesi veren Union Berlin ve Köln, kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. 32 puanla 13. sırada yer alan Union Berlin, ev sahibi avantajını kullanarak 31 puanlı Köln'ü geride bırakmak istiyor. Son 5 maçta galibiyet alamayan Union Berlin'in formsuzluğu devam ederken, son 6 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Köln, deplasmanda önemli bir fırsat yakalamış durumda. Puan tablosunda sadece bir sıra farkla ayrılan iki takım için de bu maç, ligde kalma yarışında büyük önem taşıyor. Taraftar desteğiyle moral arayan Union Berlin, kötü gidişatı durdurmak için sahaya çıkarken; rakibi Köln ise puanları eşitleyerek nefes almak istiyor. Bundesliga'nın kaderini belirleyecek Union Berlin - Köln maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!