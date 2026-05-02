Valencia-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'nın 34. haftasında Mestalla Stadı'nda tarihi bir karşılaşma yaşanacak. Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek isteyen Atletico Madrid, Valencia'nın kendi evindeki 1.500. La Liga maçına konuk oluyor. Diego Simeone yönetimindeki konuk takım, Athletic Bilbao galibiyetinin ardından 60 puanla 4. sıradaki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak. Sezon boyu istikrarsız performans sergileyen ve 39 puanla 12. sırada yer alan Valencia ise bu özel günde dev rakibini yenmek için motive. Şampiyonlar Ligi yarışında kritik virajdaki Atletico Madrid için bu maç adeta final havasında. Peki Valencia - Atletico Madrid maçı ne zaman oynanacak? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar ve takımların son durumu.