Deportivo Alaves-Athletic Bilbao maçı detayları: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'nın 34. haftasında Bask derbisinin heyecanı yaşanıyor. Küme düşme tehlikesiyle boğuşan Deportivo Alaves, evinde Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. 36 puanla 17. sırada bulunan Alaves, geçen hafta Mallorca galibiyetiyle düşme hattıyla arasını 2 puana çıkardı ve evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek ligde kalma mücadelesine devam etmek istiyor. 41 puanlı Athletic Bilbao ise son haftalarda yaşadığı performans düşüşü ve Avrupa kupalarından uzaklaşmasının ardından derbi galibiyetiyle toparlanma peşinde. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, hem bölgesel rekabet hem de lig hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.