Hoffenheim-Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi yarışı kızışıyor! 57 puanla 5. sırada yer alan Hoffenheim ile aynı puandaki rakibi Stuttgart, sezonun en kritik maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. Ligin bitimine sadece 3 hafta kala her iki takım da Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına katılmak için puan kaybetme lüksüne sahip değil. İlk yarıdaki karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı ancak bu kez ProZero'da gollü bir mücadele bekleniyor. Kazanan taraf Şampiyonlar Ligi potasında dev bir adım atacak. Peki Hoffenheim - Stuttgart maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar.