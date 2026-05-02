Spor yazarları Gaziantep FK-Beşiktaş maçını yorumladı: Sergen Yalçın'a verilen net bir mesajdı!
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşılaştı. Siyah-beyazlılar maçtan 2-0'lık zaferle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, Gaziantep FK-Beşiktaş maçını yorumladı.
Beşiktaş, Karagümrük beraberliğinin ardından dört gün arayla ikinci maçına deplasmanda Gaziantep karşısında çıkıyor. Beşiktaş sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkıyor. Hem maç temposu hem de salı günü esas hedefimiz olan Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'la karşılaşacak olmamız, bu maçta doğal olarak rotasyon yapmamıza sebep oldu. Ben de bunun doğru bir durum olduğunu düşünüyorum. Ayrıca gelecek sezonun kadro yapılanmasında kalacak ve gidecek oyuncuların belirlendiği bu süreçte yedekleri görmek açısından da önemli bir maç. Beşiktaş, Gaziantep karşısında erken gol bularak maça başladı. Kristjan Asllani kornerde çok güzel bir orta açtı, Djalo kafayla topu Gaziantep ağlarına gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Erken gol bulmak önemliydi; Beşiktaş sekizinci dakikada öne geçti. Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Kristjan Asllani penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda bir gol, bir asistle oynadı.
Djalo, Jota ve Salih Uçan da Beşiktaş adına ilk yarının iyilerindendi. Rotasyon olarak sahaya çıkan oyuncuların, düzenli ilk 11'de oynayan isimlerden daha istekli ve arzulu oynaması; hem forma bekleyen oyunculara hem de Sergen Yalçın'a verilmesi gereken net bir mesajdır. Beşiktaş formasını, bu forma için savaşan oyuncular giymeli. İkinci yarı iki takım adına da rölantide başladı ve bu şekilde devam ediyor. Yalnız Yasin Özcan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum; ortaya koyduğu oyun şu an için Beşiktaş seviyesinde değil. Eğer üzerine koymaz ve kendini geliştirmezse, Beşiktaş'ta kalması zor görünen oyuncuların başında geliyor. Bu eleştiri sadece bu maça özel değil; kendisine verilen süreyi iyi değerlendirdiğini düşünmüyorum. Beşiktaş, Gaziantep deplasmanını kayıpsız geçerek artık odağını esas hedef olan Konya maçına çevirdi. Bu maçı da kazanarak adını finale yazdırması gerekiyor. Ardından kupayı alıp bu kötü geçen sezonun bir nebze de olsa telafi edilmesi şart.
TURGAY DEMİR-HARİKA YEDEK JOTA
Beşiktaş, özellikle son yıllarda galibiyete hasret kaldığı Gaziantep deplasmanında bu kez kolay ve farklı kazandı; hem de yedekleriyle… İlginç olan şu ki; yedekler, aslardan çok daha iyi bir görüntü ortaya koydu. En başta da Jota Silva… Diyeceksiniz ki, Jota yedek olacak oyuncu değil… Bence de öyle ama Sergen Yalçın'a göre tam bir yedek. Muhtemelen aldığı süre ve ortaya koyduğu gol katkısı anlamında ligin en başarılı isimlerinden biri olan Jota Silva, tıpkı vatandaşı Rafa gibi bir türlü Sergen hocanın gözüne giremedi!.. İlk yarıda inanılmaz bir enerjiyle sahanın her yerini kullanan, koşan, önde basan ve direkt kaleye giden bir Beşiktaş vardı. Goller de zaten bu yarıda geldi. Jota'nın penaltı kazandırdığı pozisyonda Cengiz'in verdiği harika pası da es geçmeyelim.
Sergen Yalçın'ın çok fazla şans vermediği isimlerden Djalo da dün sahanın en iyilerindendi ve açılış golünü attı. Djalo ile Silva'nın ortaya koyduğu performans adeta ilahi bir mesaj gibiydi… Tabii anlayana! Benzer şeyleri Taylan için de söylemek mümkün… Birçok sağ bekten daha kaliteli ayaklara sahip ama formayı ancak rüyasında görebiliyor. Nedense bir türlü kendini beğendiremedi. Evet, Beşiktaş deplasmanda kazandı ve en azından Avrupa trenine binmeyi büyük ölçüde garantiledi. Büyük bir başarı mı derseniz, elbette değil… "Beşiktaş ikinci olduğunda bile taraftarı tam anlamıyla mutlu olmaz. O nedenle bu koltukta oturuyorsan, en azından ilk 3'e giremediğinde ipin çekilir." Yanlış anlamayın, bunu ben söylemiyorum. Zamanında ekranlarda yorum yaparken bunu bizzat Sergen Yalçın söylemişti. Ne garip değil mi!?
MUSTAFA ÇULCU-BRAVO BUĞRA
Beşiktaş'ın sahadaki 11'i ve yedek kulübesi bize hedefin net Ziraat Türkiye Kupası olduğunu gösterdi. Rotasyonlu kadro, önde baskı ile golleri ilk yarıda buldu. Mustafa Hekimoğlu ve Yasin Özcan'ın süre alması, Beşiktaş ve milli takımımız adına çok kıymetli. Gaziantep FK, ligi kafasında bitirmiş rahat, oyunu hiç bozmadan keyifle prestij maçı oynadı. Rotasyonlu Beşiktaş kadrosu, iyi işler yaparken skor rahatlığıyla zaman zaman savunma disiplininden uzaklaşınca derin boşluklar bıraktı. Bayo her iki yarıda net pozisyonlar buldu. Son vuruşlarda başarısızdı. Sergen hocadan kupa öncesi ter atmaları için hamleler geldi. Beşiktaş kazanmayı bildi.
Sezon başında A.Buğra Taşkınsoy'un az daha hakemliği bitiriliyordu. Gel zaman git zaman bugün için aynı yönetim, aynı hakeme sahada ve özellikle derbilerde VAR'da kurtarıcı olarak sarıldı! Duyduğumuz kadarıyla hakemlikte iddialı bir motto oluşmuş. İtaat, biat, konunun üstünü ört, el öp, özür dile, yolun açılsın diyorlar. 9'da Beşiktaş, 25'te de Gaziantep elle oynama düşüncesiyle penaltı bekledi. Devam kararları doğru. 21'de kaleci Zafer geç kalınca Jota Silva'ya müdahalesinde hakem net penaltıyı sahada anında verdi. 31'de Jota Silva-Camara mücadelesinde topa vuran Camara'nın ayağını kaçıracak zamanı ve alanı yok o ayak yere inecek.
Sarı kart olmaz. Ya kırmızı olur ya da devam. Kart çıkmamalıydı. Sergen hoca basma hemen önünde olunca gördü kırmızı bekledi! Hocam dikkat edersen sarı geç çıktı, muhtemelen VAR'dan üflendi! 36'da Mujakic'in yüzüne ellerini illegal kullanan Cengiz'e net sarı çıkmalıydı ama çıkmadı! Evrensel uygulama sarı lakin bunca zamandır ülke futbolumuzda bunu bir türlü standarda oturtamadık! 54'te G.Antep penaltı bekledi. Camara-Cengiz mücadelesi ceza alanı dışında penaltı yok. Hakem doğru karar verdi. Son dakika G.Antep'in attığı gol öncesi Draguş topu elle kontrol edince VAR'dan iptal doğru. Taşkınsoy yaşadığı ve atlattığı bunca badireden sonra ayakları üzerinde durmayı maçtan başarılı çıkmayı bildi. Bravo.