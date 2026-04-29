Al Taawon-Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Pro Lig'de heyecan dorukta! 49 puanla 5. sıradaki Al Taawon ile 45 puanla 6. basamaktaki dev rakibi Al Ittihad, kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Sezonu ilk 5 içerisinde tamamlama yarışında her iki takım için de büyük önem taşıyan maçta ev sahibi ekip, istikrarını sürdürerek puan farkını açmayı hedefliyor. Öte yandan Sergio Conceiçao'nun çalıştırdığı Al Ittihad ise deplasmanda alacağı galibiyetle rakibine bir adım daha yaklaşmak ve sıralamada yükselmeye devam etmek istiyor. Suudi Arabistan liginin en kritik maçlarından biri olan bu karşılaşma futbolseverlerin merakla beklediği müsabakalar arasında yer alırken Al Taawon - Al Ittihad maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!