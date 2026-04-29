Al Riyadh-Al-Qadsiah CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Pro Lig'de kritik bir mücadele yaşanıyor. 23 puanla düşme hattının ilk sırasında, 16. sırada bulunan Al Riyadh, ligde kalma mücadelesinde hayati bir maça çıkıyor. Karşısında ise 62 puanla 4. sırada yer alan ve üçüncülük yarışında iddiasını sürdüren Al Qadsiah bulunuyor. Al Riyadh için bu maç adeta "ya hep ya hiç" durumunda. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi ekip, puanları toplamak zorunda. Öte yandan Al Qadsiah, Al Ahli ile girdiği üçüncülük yarışında puan kaybetmek istemiyor. İki takım arasındaki puan farkı ve hedef farklılığı, maçı daha da çekici kılıyor. Al Riyadh - Al Qadsiah maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.