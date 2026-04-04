Stuttgart - Borussia Dortmund maçı canlı anlatım...
Bundesliga'da "Devler Ligi" savaşı! MHPArena'da oynanacak 28. hafta mücadelesinde, ligin formda ekiplerinden Stuttgart, şampiyonluk takibini sürdüren Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Stuttgart için bu maç, ilk dört içerisindeki yerini korumak adına "tamam mı devam mı" niteliği taşırken; Dortmund ise zirve takibinde hata yapmak istemiyor. Peki, "Stuttgart - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte dev maçın detayları...
STUTTGART - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında oynanacak olan Stuttgart - Borussia Dortmund mücadelesi, 4 Nisan 2026 Cumartesi (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.
STUTTGART - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Bundesliga Stuttgart-Borussia Dortmund maçı S Sport kanalında canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Stuttgart muhtemel 11: Nubel, Jeltsch, Chabot, Hendriks, Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich, El Khannouss, Demirovic, Undav
Borussia Dortmund muhtemel 11: Kobel, Reggiani, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Svensson, Adeyemi, Guirassy, Beier
