Real Sociedad-Levante CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da kritik bir mücadele yaşanacak. Real Sociedad, Avrupa kupalarına katılma hayallerini sürdürmek için sahasında Levante'yi ağırlıyor. 38 puanla 7. sırada bulunan ev sahibi ekip, ilk 6'ya girmek için mutlak galibiyet peşinde. Öte yandan küme düşme hattında mücadele eden Levante, 26 puanla 19. sırada bulunuyor ve her puanın hayati önem taşıdığı bir dönemden geçiyor. Reale Arena'da oynanacak karşılaşmada her iki takım için de hata yapma lüksü yok. Sezonun kaderini belirleyecek bu maç, hem Avrupa yarışı hem de düşme mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Real Sociedad üst sıralara tırmanmak, Levante ise ligde kalma mücadelesinde kritik puanlar kazanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı hakkında detaylar haberimizde.