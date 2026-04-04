Serie A'da Avrupa kupalarına katılma yarışında kritik virajdayız. 43 puanla 8. sırada bulunan Lazio, Stadio Olimpico'da 34 puanlı Parma ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım, Avrupa potasına girmek için puan kaybetme lüksüne sahip değil ve taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan 12. sıradaki Parma, deplasmanda sürpriz bir galibiyet alarak sıralamada yukarı tırmanmak istiyor. Sezonun son haftalarında her maçın ayrı bir öneme sahip olduğu Serie A'da bu karşılaşma, her iki takım için de kritik. Lazio-Parma maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Lazio-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da 31. haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri olan Lazio-Parma randevusu için geri sayım başladı. Ev sahibi Lazio, son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçları unutturmak ve yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Olimpiyat Stadyumu'nun atmosferini avantaja çevirmeyi planlayan Roma ekibinde, hücum hattının etkinliği maçın kaderini belirleyecek. Sezonun ilk yarısında Parma deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin özgüveniyle sahaya çıkacak olan Lazio'da tek hedef 3 puan. Parma ise 34 puanla ligin güvenli bölgesinde yer alsa da, sergilediği dirençli futbolla her an her takımı zorlayabilecek kapasitede. Son haftalarda özellikle savunma disipliniyle ön plana çıkan konuk takım, Lazio'nun baskısını kırarak kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlıyor. Hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği bu zorlu mücadele, hem Avrupa yarışı hem de lig sıralaması açısından büyük önem taşıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri!

Lazio-Parma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 31. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Lazio-Parma MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki bu zorlu karşılaşma, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak

Lazio-Parma MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro

Parma: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Sorensen, Keita, Valeri; Strefezza, Ondrejka; Pellegrino