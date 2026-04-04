Ligue 1'de heyecan dorukta! Brest ile Rennes arasında oynanacak kritik maç, her iki takımın da sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Francis-Le Blé Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmada, 36 puanla 11. sırada bulunan ev sahibi Brest, kötü gidişata son verip ilk 10'a yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan 44 puanla 7. sırada konumlanan Rennes ise Avrupa kupalarına katılım hayalini sürdürmek için galibiyet peşinde. Ezeli rakipler arasındaki bu prestijli mücadelede puan tablosu ciddi şekilde değişebilir. Brest-Rennes derbisinin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında futbolseverler, Breton bölgesinin iki önemli temsilcisinin mücadelesine tanıklık edecek. Ev sahibi, son haftalarda Monaco ve Auxerre karşısında aldığı mağlubiyetlerle sarsılsa da, taraftarı önünde derbi galibiyetiyle yeniden ayağa kalkmak istiyor. Takımın en büyük kozu, 8 golle hücumun liderliğini üstlenen Romain Del Castillo ve 7 asistle takımın beyni olan Ludovic Ajorque olacak. Konuk ekip Stade Rennais ise son haftalardaki istikrarlı görüntüsüyle Avrupa yarışında "ben de varım" diyor. Ancak konuk ekipte Przemysław Frankowski ve Anthony Rouault cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. 14 golle ligin en formda isimlerinden biri olan Estéban Lepaul ise Rennes'in en büyük gol umudu olmaya devam ediyor. İşte maçın detayları!

Brest-Rennes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Brest-Rennes MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki bu zorlu karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

Brest-Rennes MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest: Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Guindo; Chotard, Magnetti; Castillo, Tousart, Ebimbe; Ajorque

Rennes: Samba; Merlin, Brassier, Boudlal, Nagida; Camara, Rongier, Szymanski; Nordin, Lepaul, Blas