Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, yarın oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde ekibiyle birlikte rakibin artılarını ve eksiklerini masaya yatırdı. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraj olan bu zorlu mücadele öncesinde günlerce Samandıra'da analizler yapan 40 yaşındaki çalıştırıcı, sonunda Kadıköy'de zaferi getirecek olan planı da hazırladı. Fotomaç'ın haberine göre, İtalyan teknik adam için bu dev derbide dört isim planının ana aktörü olacak: Skriniar, Guendouzi, Talisca ve Marco Asensio...





GUENDOUZI'YE ÖZEL GÖREV



Domenico Tedesco, yarın kaptanı Milan Skriniar'la Beşiktaş'ın gol ayağı olan ve geldiği günden bu yana sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Oh'a kilit vuracak. Skriniar'dan Güney Koreli oyuncuya adım attırmaması istendi. Matteo Guendouzi'yle de bir görüşme yapan İtalyan çalıştırıcı, öğrencisinden stoperlerin arasına girip oyun kurmasını istedi. Tedesco, hücumda ise Anderson Talisca ile Marco Asensio'ya güveniyor. İki oyucudan da kaleyi gördükleri anda

Ligde 11 gol, 13 asistle oynayan Marco Asensio, son sekiz mücadelede 10 gollük katkı sağladı.

Guendouzi, geldiği günden bu yana, ligde oynadığı 10 maçın 9'unda 90 dakika sahada kaldı.

Skriniar, sakatlığı nedeniyle ligdeki son 5 maçta oynamadı. F.Bahçe bu maçların 3'ünde 7 puan kaybetti.