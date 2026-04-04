Hoffenheim-Mainz 05 maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da kritik bir randevu bugün sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi hayali kuran Hoffenheim, 50 puanla 5. sıradaki yerini korumak ve üst sıralara tırmanmak için evinde Mainz'ı konuk ediyor. Son haftalarda çıkışa geçen ve küme düşme hattından uzaklaşan Mainz ise 30 puanla 11. sırada bulunuyor ve zorlu deplasmanda puan arayışında. PreZero Arena'da oynanacak maçta ev sahibi ekibin güçlü hücum hattı ile misafir takımın sağlam savunması kozlarını paylaşacak. Hoffenheim teknik direktörü son haftalarda takımının istikrarlı performansından memnun olsa da Mainz deplasmanının kolay geçmeyeceğinin farkında. Öte yandan Mainz, sezon başındaki kötü gidişatı geride bırakarak moralli bir şekilde sahaya çıkacak. Bundesliga'nın iki farklı hedefi olan takımı arasındaki bu mücadele saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar.