Polonya-Arnavutluk maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik an için perde açılıyor. Polonya ile Arnavutluk, Varşova'da tarihi bir mücadeleye çıkıyor. Play-off yarı finalinde tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu bu karşılaşmada kazanan taraf, Ukrayna-İsveç galibinin karşısına çıkarak finale yükselecek. Robert Lewandowski'nin formasını giydiği Polonya, ev sahibi avantajını kullanarak Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Arnavutluk ise sürpriz yaparak tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hayalini gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. PGE Narodowy'deki bu heyecan dolu mücadele hangi kanalda canlı yayınlanacak, maç saat kaçta başlayacak? İşte Polonya-Arnavutluk maçının tüm detayları ve yayın bilgileri.