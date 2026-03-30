2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Kosova Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli kritik mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Salı günü Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın atmosferine dikkat çeken Denizli, Kosova taraftarının yaratacağı baskının belirleyici olabileceğini ifade etti. Deneyimli isim, "Slovakya mı, Kosova mı diye sorarsanız ben Slovakya'yı tercih ederdim. Çünkü Slovakya stadyumda baskı oluşturan bir atmosfer yaratmıyor. Kosova ise bu konuda çok farklı. Taraftarları bize kendi taraftarlarımızı hatırlatıyor" dedi.

İki takımın kadro kalitesini de kıyaslayan Denizli, bireysel anlamda Türkiye'nin üstünlüğüne vurgu yaptı. Ancak bu avantajın sahaya yansıtılması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Rakip oyuncuların hiçbirini bireysel olarak bizimkilerden daha iyi gösteremeyiz. Ama bu kalite takım performansına dönüşmezse bir anlam ifade etmez" ifadelerini kullandı.

Zorlu mücadelede kazanan taraf, 2026 Dünya Kupası bileti alarak yoluna devam edecek.