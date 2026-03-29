Noa Lang'ın son durumu açıklandı! İşte sahalara döneceği maç

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool'a 4-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da Noa Lang şoku yaşandı.
Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan yıldız futbolcu, talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Elini reklam panosuna sıkıştıran Lang'ın parmağında ciddi bir kesik meydana geldiği açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Noa Lang'ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool'da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı" denildi.
26 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrası İngiltere'de başarılı bir operasyon geçirdi.
"TAM KOPUK SÖZ KONUSU DEĞİL"
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Noa Lang'ın ameliyatı sonrası yaptığı açıklamada, "Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, yapılacak değerlendirmeler sonrasında şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hollanda Milli Takımı'nın Norveç ve Ekvador maçlarının kadrosuna dahil edilen Noa Lang, 27 Mart'ta Norveç ile oynanan maçta süre almadı.
Hollanda basını, yıldız oyuncunun 31 Mart'ta oynanacak Ekvador maçı öncesi son durumunu açıkladı.
De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Noa Lang, Norveç maçı sonrası yapılan antrenmanın bir bölümünde bireysel, bir bölümünde ise takımla birlikte çalıştı.
EKVADOR MAÇINDA SÜRE ALMASI BEKLENİYOR
26 yaşındaki futbolcunun, 31 Mart'ta oynanacak Ekvador maçında süre almasının beklendiği aktarıldı.