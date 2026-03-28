BURUK'UN OYUN STİLİNE UYUYOR 1.95 boyundaki Onana, orta sahada 6 numara pozisyonunda oynuyor ve Teknik Direktör Okan Buruk'un oyun stiline uygunluğu ile öne çıkıyor. Aston Villa ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı oyuncunun piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFERDE G.SARAY'IN RAKİBİ MANU Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 31 resmi maçta forma giyen Onana, 2 gol attı ve toplam 2 bin 203 dakika sahada kaldı. Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'ın önemli bir transfer hamlesi olarak düşündüğü Onana için sezon sonunda resmi görüşmeler yapılacak. Öte yandan, Manchester United da Belçikalı oyuncuyu takip ediyor.