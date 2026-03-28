Galatasaray, Aston Villa'nın 24 yaşındaki defansif orta sahası Amadou Onana'yı transfer listesine aldı. Belçikalı oyuncu, Okan Buruk'un oyun planına direkt uyuyor ve sezon sonunda transfer görüşmeleri netleşecek. İşte tüm detaylar...
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Amadou Onana için temaslarını artırdı. 24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Aston Villa formasıyla dikkat çekiyor.
BURUK'UN OYUN STİLİNE UYUYOR
1.95 boyundaki Onana, orta sahada 6 numara pozisyonunda oynuyor ve Teknik Direktör Okan Buruk'un oyun stiline uygunluğu ile öne çıkıyor. Aston Villa ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı oyuncunun piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.
TRANSFERDE G.SARAY'IN RAKİBİ MANU
Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 31 resmi maçta forma giyen Onana, 2 gol attı ve toplam 2 bin 203 dakika sahada kaldı. Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'ın önemli bir transfer hamlesi olarak düşündüğü Onana için sezon sonunda resmi görüşmeler yapılacak. Öte yandan, Manchester United da Belçikalı oyuncuyu takip ediyor.
HENÜZ KUPA KAZANAMADI
Aston Villa'da defansif orta saha olarak görev yapan Onana, fiziği ve boy avantajıyla öne çıkıyor ve gerektiğinde stoper pozisyonunda da oynayabiliyor. Belçika Milli Takımı formasını da giyen 24 yaşındaki oyuncu, uluslararası turnuvalarda tecrübe kazanmış olsa da kulüp kariyerinde henüz kupa kaldırma başarısı elde edemedi.
ÖNCELİKLİ HEDEF
Galatasaray yönetimi, Onana transferini yaz dönemi öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor ve oyuncunun geleceği sezon sonunda netlik kazanacak.