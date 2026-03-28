Yeni sezon planlamalarını sürdüren ve kanat bölgesine takviye yapacak olan Beşiktaş, Gürcü futbolcu Zuriko Davitashvili için yeniden harekete geçti. İşte transferin detayları...

Geçmiş yaz transfer döneminde transferi için çaba sarf edilen Zuriko Davitashvili, Beşiktaş'ın gündeminden düşmedi.

Yeni Asır'ın haberine göre; siyah-beyazlılar, sol kanat transferi için Gürcü futbolcu ve kulübüyle yeniden masaya oturacak.

St. Etienne ile bu sezon 12 gol ve 4 asistlik katkı yaparak çıkışını sürdüren Gürcü oyuncu, takımını Ligue 1'e çıkarıp ayrılmayı planlıyor.



OYUNCU DA SICAK BAKIYOR



Fransız ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olan golcü oyuncu, sezon sonu ayrılmak için gelen teklifleri değerlendirecek. Her iki kanat ve orta sahada oynayan Davitashvili'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Gürcü oyuncu daha önce Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığını açıklamıştı.