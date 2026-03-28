Fenerbahçe milli ara dönüşünde sahasında Beşiktaş ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı golcüsü FB TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...



BEŞİKTAŞ MAÇI HAKKINDA...

Beşiktaş maçı çok önemli. Taraftarımızın bizi muazzam bir şekilde destekleyeceğini düşünüyoruz. Maalesef bazı maçlarda, kaybetmememiz gereken maçlarda puan kaybettik. Oynayacağımız maçlara hazırlanıyoruz. Milli ara sonrası daha iyi, daha komple dönerek, en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Taraftarımızdan destek istiyoruz.

Hem kupada hem de ligde, aynı mentalite ve çalışma arzusuyla devam etmemiz gerekiyor ki başaralım.

"TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE"

Ailemle birlikte İstanbul'da olduğumuz için mutluyuz. Bu şehri ve Türkiye'yi seviyoruz. Daha çok evde vakit geçirmeyi seviyorum. Şunu söylemeliyim; İstanbul harika bir şehir, Türkiye harika bir ülke.