Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların, 33 yaşındaki Senegalli yıldız Sadio Mane için Al-Nassr'a resmi teklif yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları dört bir koldan devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda transfer listesindeki isimler için temaslarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Kara-Kartal'ın transfer operasyonuna dair flaş bir iddia geldi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Al-Nassr forması giyen Sadio Mane'yi kadrosuna katmak istiyor.

Hatta siyah beyazlı kulübün, Senegalli yıldız için Al-Nassr'a resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI!

33 yaşındaki kanat bu sezon toplam 26 karşılaşmada forma giydi. Mane bu maçlarda 10 gol ve 7 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Mane'nin, kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

