Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Stoper hattına takviye yapacak olan siyah beyazlılardan flaş bir hamle geldi. Kartal, Roma forması giyen yıldız isim Evan Ndicka'yı kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda özellikle Sergen Yalçın ile Serkan Reçber'in şimdiden oyuncu izlemeye başladıkları ve hedeflenen futbolcularla ilgili raporlar hazırladıkları ifade edilmişti.

Bu doğrultuda Emmanuel Agbadou kalitesinde bir stoper transferi yapmak isteyen Kartal, Roma forması giyen Evan Ndicka için harekete geçti.

Romapress'te yer alan habere göre; Liverpool, Tottenham, Manchester United ve Chelsea gibi takımların ilgilendiği 26 yaşındaki savunmacıya, Beşiktaş'ın da talip olduğu belirtildi.

Roma'nın haziran ayında yürürlüğe girecek Finansal Fair Play kuralları nedeniyle Ndicka ile yollarını ayırabileceği kaydedildi. İtalyan ekibinin, başarılı oyuncunun bonservisi için 40 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.

BU SEZON 35 MAÇA ÇIKTI!

Evan Ndicka bu sezon Roma'da toplam 35 karşılaşmada boy gösterdi. 1.92 boyundaki isim oynadığı 35 maçta 5 gol attı. Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Ndicka'nın, kulübüyle olan kontratı 2028'de sona erecek.

Öte yandan Fildişi Sahili Milli Takımı'nda ter döken Evan Ndicka, geçtiğimiz günlerde Güney Kore ile oynanan hazırlık maçında Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou'yla birlikte savunma ikilisini oluşturmuştu. Milli takımdan yakın arkadaş olan iki futbolcunun, Beşiktaş'ta da yan yana forma giyebileceği konuşuluyor.

İŞTE O HABER: