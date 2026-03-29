"PARAGÖZ MENAJER İCARDİ'YE ZARAR VERİYOR" Lige ara verildi. Özellikle Galatasaray'da İcardi ile ilgili haberler çıktı. Arjantinli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan meselesi nedir? Tamamen menajerin oyunu mu bunlar?

"İcardi'nin menajeri Pino, G.Saray'da sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Ben bu kadar paragöz bir menajer görmedim. Kendi menfaati uğruna İcardi'ye zarar veriyor. Ben dijital kanalımız Libero TV'de İcardi'nin 4 milyon Euro'luk ihtarnamesi için şunu söylemiştim: "Osimhen'in 75 milyon Euro'luk parasını ödeyen bir kulüp, 4 milyon Euro'yu ödemez mi? Komik bir ihtarname." Hatta mecazi anlamda Osimhen'in parasının yanında imaj hakları adına İcardi'nin menajeri Pino'nun istediği parayı, bahşiş olarak vurguladım.