Alman medyasından Leroy Sane'ye flaş eleştiri!

Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Leroy San&eacute;, milli takıma davet edilmesinin ardından Alman basınının gündemine oturdu. Almanya, hazırlık maçında İsviçre'yi 4-3 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Sane, 63 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Lennart Karl'a bıraktı. Karşılaşmanın ardından Alman basını, Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu sert bir şekilde eleştirdi. T-Online, San&eacute; için "San&eacute; konusunda çok tanıdık bir his ortaya çıktı: Milli takımın sorunlu çocuğu geri döndü" ifadelerini kullandı. Welt ise "Sane, milli takımda bir kez daha fırsatı heba etti" yorumunda bulundu. Öte yandan maç sonrası açıklamalarda bulunan Julian Nagelsmann, oyuncusuna sahip çıktı. Genç teknik adam, "Sane, neler yapabileceğine dair ipuçları verdi. Daha yoğun oynayabilir ve performansını daha da yukarı çekebilir. Ritim eksikliğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Pazartesi günü daha iyi bir performans sergilemesi için bir şans daha bulacak." dedi.