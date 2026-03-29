Altın fiyatları canlı takip | 29 Mart gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Yatırımcılar ve vatandaşlar “29 Mart altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel piyasa verilerine göre gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları anlık olarak değişirken, Kapalıçarşı’daki hareketlilik yakından takip ediliyor.
29 Mart 2026 Pazar günü altın piyasaları, küresel ekonomik veriler ve iç piyasadaki talep doğrultusunda hareketli bir seyir izliyor. Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel rakamlar şekillenmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki bu seyirde, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararları öncesindeki temkinli bekleyiş ve jeopolitik risklerin güvenli liman arayışını tetiklemesi etkili oluyor. Özellikle yurt içinde gram altın, hem ons altındaki hareketlilikten hem de döviz kurlarındaki değişimden destek bularak zirve seviyelerdeki yerini koruyor. İşte 29 Mart 2026 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN ALIŞ: 6.417,41 TL
GRAM ALTIN SATIŞ: 6.418,21 TL
29 MART PAZAR CANLI DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 44,37 (Alış) - 44,46 (Satış)
◼EURO: 51,17 (Alış) - 51,26 (Satış)
◼STERLİN: 59,00 (Alış) - 59,07 (Satış)
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (29 MART 2026)
|ALIŞ
|SATIŞ
|Gram Altın
|6.417,41 TL
|6.418,21 TL
|Çeyrek Altın
|10.969,00 TL
|12.047,00 TL
|Yarım Altın
|21.605,00 TL
|23.090,00 TL
|Tam Altın
|42.581,74 TL
|43.545,74 TL
|Ata Altın
|43.912,42 TL
|45.148,65 TL
|22 Ayar Bilezik
|6.065,08 TL
|6.118,89 TL
|Gümüş
|99,51 TL
|99,60 TL
NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 29 Mart Pazar günü saat 07.20 itibarıyla alınmıştır.