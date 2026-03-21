İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Brighton ile Liverpool karşı karşıya geldi.

American Express Stadyumu'nda oynanan maçta Brighton, Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

Brighton'ın gollerini 14. ve 56. dakikada Danny Welbeck kaydederken Liverpool'un tek golünü 30. dakikada Milos Kerkez attı.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Ev sahibi ekipte milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada yer aldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Brighton, ligde çıktığı son 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve 43 puanla maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşti. Liverpool'un ise ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi ve 49 puanla 5. sırada yer aldı.